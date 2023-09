Pubblicità

La Costa Jonica in Basilicata, dal Comune di Marinella fino a Nova Siri, ha ospitato l’ottava edizione del Trofeo CONI di Handball Beach, mini Olimpiade dedicata agli under 14, dove partecipano tutte le regioni italiane, con la Pall. Marsala anche la licatese Martina Bonvissuto che ha disputato ottime partite segnando anche in finale.

Un trofeo prestigioso a livello nazionale e Martina è stata l’unica licatese a partecipare, motivo di orgoglio e vanto per tutta la città di Licata.

Un secondo posto al Trofeo Coni 2023 quello della Pall. Marsala, che rappresentava la Sicilia, ha perso la finale contro la regione Marche.

“Questa edizione del Trofeo Coni 2023 ci consegna gli effetti e gli investimenti concreti nel Beach Handball siciliano”, queste le parole del Presidente Regionale Sandro Pagaria al termine della finale. La Sicilia rappresentata dalla Pall. Marsala ha dimostrato una crescita delle nostre giovanissime e giovanissimi frutto di un lavoro portato avanti da tutta la nostra regione, a dimostrazione che quando gli obiettivi sono veri si raggiungono senza pochi sacrifici! Un secondo posto che è solo frutto di episodi! Avanti così! Siete l’orgoglio di tutto il movimento siciliano!”.