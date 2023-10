Pubblicità

Il volley si affianca alla stravagante festa di Halloween per dar vita ad un allenamento speciale. Le giovani giocatrici della Limpiados Volley hanno animato la palestra scolastica della “V. Greco” con una sessione di lavoro a tema halloween con zucche, maghi e streghe. Lo staff della Limpiados in collaborazione con gli alunni del Cirs (centro formazione professionale) di Licata guidati dal direttore della sede locale Angelo Vincenti insieme ad alcuni docenti hanno realizzato il trucco per i bambini e le bambine. “Siamo felici di aver regalato un momento di svago ai nostri piccoli tesserati, il commento del Presidente Angelo Cellura, e ringraziamo i responsabili e gli alunni della scuola di formazione CIRS che con la loro professionalità e competenza si sono messi a disposizione accettando immediatamente il nostro invito. Siamo convinti che grazie alla sinergia tra le varie istituzioni educative quali Famiglie, Scuole e associazioni si possa intraprendere un percorso virtuoso di sana crescita per i ragazzi e partire dai più piccoli è fondamentale. In un momento storico nel quale viviamo dove il degrado socio-culturale sembra dilagare, l’impegno delle istituzioni rappresenta il primo passo verso un futuro migliore. Per questo motivo le strutture sportive, intese come luoghi di aggregazione sicuri e controllati, devono essere supportate e preservate”.