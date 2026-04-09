Chiuso al secondo posto il girone F di Serie A2, per l’Halikada si aprono le porte della Fase finale di qualificazione dei due gironi E-F. Una sorta di play-off al termine dei quali le prime due passano per accedere alla Final six per salire in A1. I match Si giocano al palazzetto di Chieti nella casa della Pallamano e l’Halikada conosce già il proprio calendario: il 17 sfiderà Conversano, il giorno dopo Trapani per concludere il 19 alle 9 del mattino contro Chiaravalle. Gare sicuramente difficili a cui però le gialloblù arrivano pronte.
Halikada alla fase finale, il calendario delle gialloblu a Chieti
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