Sconfitta all’esordio nel girone C del campionato nazionale di A2 di pallamano femminile per l’Halikada Gattopardo. In casa dell’Euromed Mugello le ragazze di coach Nuccio Bona non hanno per nulla sfigurato chiudendo il match sul 31-24 contro avversarie più esperte e contro un roster di ottimo livello. Per le gialloblu domenica prossima alle ore 11 esordio casalingo al Palatenda Placido Rizzotto di Palma di Montechiaro contro Trapani con diretta streaming su Lanterna Tv.