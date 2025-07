L’Under 16 femminile dell’Halikada è in finale nel campionato nazionale di Beach handball. Le gialloblu hanno superato in semifinale Marsala e si giocheranno il titolo nazionale alle ore 15,20 contro le padroni di casa di Grosseto. Risultato pazzesco per le ragazze di Rossella Porrello e Nuccio Bona che a metà giugno avevano vinto il titolo regionale nel torneo disputato a Licata.

Ecco il post della Federazione con tutte le info per vedere in diretta i match.

A Marina di Grosseto giornata decisiva ai Campionati Italiani 2025 di beach handball: squadre in campo per lo Scudetto delle categorie Seniores e Under 16 maschile e femminile!

⏰ h 14:40 | Finale U16 maschile

⏰ h 15:20 | Finale U16 femminile

⏰ h 16:00 | Finale Seniores maschile

⏰ h 16:40 | Finale Seniores femminile

Segui le sfide per il tricolore in diretta su:

▪️ In TV sul canale Sicilia 242 visibile in chiaro, in tutta Italia, sul 242 del DTT

▪️ In streaming su youtube.com/pallamanotvfigh