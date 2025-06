L’Halikada è campione regionale under 16 di pallamano femminile. Le ragazze di coach Nuccio Bona e Rossella Porrello hanno trionfato nel torneo svolto al lido Bellavista. Decisivo è stato il successo arrivato agli shoot out contro Pallamano Marsala dopo che i 2 tempi si erano chiusi sul punteggio di 1-1. L’Halikada ha vinto tutte le gare disputate facendo 4 su 4. La città ospitante si porta pertanto a casa il titolo in un torneo a cui hanno preso parte anche Girgenti, Pallamano Marsala, Mascalucia e CUS Palermo.

Questa la classifica finale.

1. Halikada

2. Pallamano Marsala

3. Mascalucia Handball

4. CUS Palermo

5. Girgenti