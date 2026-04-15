Antona Fabiola, Brunetto Maria e Santamaria Marika, 3 atlete dell’Halikada, selezionate in vista del Trofeo delle Aree, in programma il 25 e 26 aprile.

“L’impegno, la costanza e la passione hanno portato buoni frutti da parte nostra non può che esserci grande soddisfazione con un pizzico di orgoglio per tutti i sacrifici fatti – si legge in un post della società gialloblu – Alle nostre ragazze e a tutta la rappresentativa non possiamo che augurare di godersi l’opportunità e la grande esperienza che gli è stata data”.

Saranno 16 ragazze provenienti da tutta la Sicilia a rappresentare con orgoglio la Sicilia, nel concentramento che si svolgerà a Rubiera.

In questa importante occasione, la Rappresentativa della Sicilia si confronterà con le padrone di casa dell’Emilia-Romagna, oltre che con Veneto e Marche, nell’ambito del progetto “FIGH WINTER TALENT”.

Si tratta di Un’iniziativa ideata dalla Federazione per individuare e valorizzare i migliori talenti destinati alle Nazionali giovanili.