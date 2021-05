Ha aperto da pochi giorni lo studio medico del dottore Andrea Cammilleri in piazza Matteotti 22-23. Convenzionato con il servizio sanitario nazionale, lo studio medico è in una posizione centralissima. Ad Andrea Cammilleri, amico appassionato di calcio e compagno in tante trasferte del Licata calcio, i migliori auguri per questo nuovo e importante percorso professionale dalla redazione di Licatanet.