La Guidotto Licata domenica prossima sarà protagonista nelle finali regionali under 13 di pallamano femminile in programma ad Enna. Il calendario delle sfide prevede il confronto tra la società gialloblu, il Paceco, la Top Five di Acireale, la Girgenti e il Cus Palermo. Il primo match in programma vedrà le ragazze licatesi opposte al Cus Palermo con inizio previsto alle 10,45 di domenica.