Serrati i controlli della Polizia di Stato durante questo periodo di festività in ragione della previsione di maggiori spostamenti al fine di garantire sicurezza sulle strade dell’agrigentino.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Sezione Polizia Stradale di Agrigento ha intensificato i controlli sulle principali arterie del territorio e nei luoghi della movida, nell’ambito dei servizi disposti dal Ministero dell’Interno per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’attività è stata svolta mediante l’impiego di specifici dispositivi per l’accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne.

Il bilancio dei controlli evidenzia una situazione tutt’altro che trascurabile, le pattuglie, composte da personale altamente formato e preparato, pur controllando soltanto 15 persone, hanno elevato ben 5 contesti per guida in stato di ebbrezza, 3 per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ritirato 6 patenti e deferito all’Autorità Giudiziaria 4 soggetti. A riprova della alta casistica tra i controllati 2 soggetti sono risultati positivi sia agli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza alcolica sia ai test di screening per l’uso di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, a seguito di un incidente stradale rilevato dagli operatori, il conducente ritenuto responsabile è stato anch’esso denunciato per entrambe le fattispecie, a riprova della pericolosità che l’alterazione psico-fisica alla guida comporta per la sicurezza della circolazione.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre effettuati sequestri di veicoli e disposto un fermo amministrativo, mentre una persona è stata segnalata alla competente Autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, con contestuale sequestro della stessa.

L’attività rientra nella più ampia strategia di prevenzione e repressione dei comportamenti di guida pericolosi, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade. I controlli specifici proseguiranno nei prossimi fine settimana.