Con lo scopo di favorire un più ampio e immediato coordinamento con la Regione Siciliana, le Prefetture e i rappresentanti del Consolato ucraino di Napoli, l’Anci Sicilia ha attivato un form rivolto agli Enti Locali e, per loro tramite, anche ad associazioni e privati per mettere in atto tutte le iniziative possibili per offrire ospitalità e assistenza ai cittadini provenienti dall’Ucraina.

A renderlo noto è il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

“Abbiamo aderito tempestivamente– è il commento del Sindaco Galanti – all’iniziativa dell’Anci Sicilia che, con l’attivazione sul proprio sito internet di un form specifico per gli Enti Locali favorirà un più ampio coordinamento per aiutare concretamente la popolazione ucraina. Viene richiesta la disponibilità a fornire: supporto psicologico, mediazione culturale, alloggi in abitazioni private o in strutture alberghiere o extra-alberghiere (casa vacanze, alloggi turistici, B&B, affittacamere, ostelli), in conventi o in comunità. Gli interessati possono dare la propria disponibilità, compilando il modulo di adesione presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Licata di via Marianello che, dopo aver raccolto le adesioni, cureranno l’inoltro all’Anci. Considerata l’urgenza – conclude Galanti – chiediamo ai nostri concittadini di aderire tempestivamente all’iniziativa, manifestando la propria adesione”.