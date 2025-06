Dalle prime ore della mattinata, c’è in corso una operazione della Guardia di Finanza. Un elicottero in dotazione alle Fiamme Gialle – il Leonardo PH 139D – ha sorvolato sia l’entroterra che soprattutto il mare come segnalato chiaramente anche dal portale di tracciamento rotte Flightradar. Ed è proprio verso il mare che sembra concentrarsi l’intervento. I militari stanno infatti controllando alcune imbarcazioni ormeggiate per la rilevazione di presunte irregolarità. È ancora presto per avere un quadro completo e definitivo dell’operazione odierna in quanto le verifiche sono attualmente in corso e i mezzi della Guardia di Finanza di terra sono tuttora impegnati.