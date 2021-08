Pubblicità

Guano di piccioni sulle porte e all’ingresso. Condizioni igieniche ai limiti della decenza nell’entrata secondaria riservata al personale che opera nel reparto di Radiologia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Qui si tratta proprio di igiene e di parametri che dovrebbero essere “normali”. Inaccettabile in tempi di pandemia come quelli che stiamo vivendo. Questa, insieme alle tante altre criticità della struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia, è una segnalazione che inviamo alla direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Così non va.