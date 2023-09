Pubblicità

Con una nota ufficiale, il Gruppo Restart-5 Stelle ha inviato un sollecito all’Amministrazione Comunale riguardo il problema del randagismo. Questo il testo: “I sottoscritti Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari e Fabio Amato, Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata, premesso che in data 14/07/2023 hanno protocollato un’interrogazione al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale sul problema dei cani randagi, chiedendo quale azioni l’amministrazione comunale volesse intraprendere per contrastare un problema serio che merita attenzione, impegno e costanza; che la presenza di branchi di cani sia nel centro che nelle periferie ormai rappresenta un serio problema per l’incolumità personale dei cittadini;

considerato che l’art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale testualmente prevede che: “il Sindaco è tenuto a rispondere, personalmente o delegando un Assessore entro trenta giorni dalla presentazione” dell’interrogazione;

tutto ciò premesso e considerato – si conclude la nota – invitiamo il Sindaco a rispettare le previsioni regolamentari che gli impongono precisi termini per dare conto del proprio operato, rispettando così non solo il ruolo esercitato dai singoli consiglieri comunali, ma anche le esigenze dei cittadini che hanno riposto particolare fiducia nell’operato della nuova amministrazione, e pertanto rinnoviamo la richiesta di chiarire quali azioni l’Amministrazione Comunale stia mettendo in atto per contrastare il fenomeno del randagismo”.