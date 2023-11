Pubblicità

Il Gruppo Consiliare Restart-5 Stelle ha presentato un’interrogazione sulla problematica relativa ai pareri di compatibilità idraulica. Di seguito la nota ufficiale.

“I sottoscritti Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari e Fabio Amato, Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

premesso che dal 22/05/2021 sono entrate in vigore le nuove norme di attuazione del Piano stralcio straordinario per l’assetto idrogeologico;

che, pertanto, il comune di Licata è tenuto a rilasciare i pareri di compatibilità ex art. 17 D.P. n. 9 del 06/05/2021 relativamente ai progetti già da parecchio tempo presentati e giacenti presso gli uffici comunali;

considerato che il comune è sprovvisto di figure professionali idonee al rilascio dell’indicato parere di compatibilità; ritenuto che tale ritardo nel rilascio delle autorizzazioni urbanistiche crea notevole disagio per i cittadini interessati oltre a comportare un mancato introito nelle casse del Comune degli oneri di urbanizzazione; chiedono che il Sindaco riferisca in merito alle iniziative poste in essere o programmate per la risoluzione del problema”.