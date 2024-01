Pubblicità

“La Politica che conta torna, o forse sarebbe meglio dire inizia, ad occuparsi di Licata. Non è stata ancora pubblicata la finanziaria regionale che già fioccano i comunicati di plauso o di rivendicazione dei risultati ottenuti per Licata. Plauso e rivendicazione, assolutamente condivisibili, ma che sono essenzialmente il risultato di un lavoro dovuto alla città ed ai cittadini licatesi che hanno votato i propri rappresentanti nelle Istituzioni”, così in una nota il Gruppo Consiliare Restart-5 Stelle.

“Sarebbe sbagliato il contrario, o forse per troppi anni è stato sbagliato il contrario. I risultati non sono e non possono mai essere il frutto di un lavoro individuale ma di tutti coloro i quali si impegnano quotidianamente e costantemente. Agli elettori a fine mandato verrà data la possibilità di giudicare il lavoro svolto da ogni rappresentante di partito votato; non servono le polemiche o denigrare chi ha fatto la propria parte, ma serve e viene apprezzato dagli elettori chi si impegna e lavora. Detto questo, e sorvolando su polemiche sterili e strumentali, riteniamo doveroso portare a conoscenza il lavoro svolto da noi, che come squadra non ci tiriamo mai indietro”.

La nota poi prosegue: “Nei mesi e nei giorni scorsi abbiamo chiesto come gruppo Restart – 5 Stelle al nostro rappresentante al Parlamento Regionale, Angelo Cambiano, di impegnare delle somme regionali: 1) per migliorare il manto stradale dal momento che a Licata le strade sono diventate molto pericolose per la presenza di buche ed avvallamenti; 2) per organizzare un evento di portata internazionale che possa lanciare Licata come meta turistica; 3) ed infine, condividendo l’intuizione dei colleghi del gruppo consiliare della DC, di migliorare le condizioni della Villa Comunale Elena, vandalizzata e non idonea per i nostri figli.

Da subito, e non era ne facile ne scontato, è iniziato un lavoro serio e concreto che si e concluso ieri mattina con il voto favorevole alla Finanziaria Regionale per l’anno 2024 da parte del Parlamento Siciliano”.

Infine la nota si conclude: “Voto favorevole che ha determinato l’approvazione anche degli emendamenti a firma dell’Onorevole Cambiano, accogliendo cosi le nostre proposte, e finanziando il rifacimento del manto stradale; lo svolgimento a Licata di un evento internazionale di Regata velica; ed infine il finanziamento, ottenuto assieme all’onorevole Pace della DC, per la messa in sicurezza, ripristino inferriate di delimitazione, installazione impianto di video sorveglianza, illuminazione artistica e un parco giochi inclusivo Villa Regina Elena. Altri finanziamenti sono stati ottenuti dalla Citta di Licata e per i quali diamo meriti alle altre parti politiche, perché come vogliamo riconosciuto il nostro impegno, riteniamo corretto riconoscere l’impegno degli altri.

Noi, come gruppo consiliare Restart – 5 Stelle assieme all’On. Cambiano, ancora una volta abbiamo fatto la nostra parte, come per l’elipista, come per il finanziamento ottenuto per Rosa Balistreri, come per il riconoscimento delle Royalties, che il nostro Comune introiterà per le estrazioni di gas in mare per il progetto Argo – Cassiopea. Ognuno faccia la propria parte e la Politica torni ad essere confronto su temi e soluzioni. Avanti così!”.

Daniele Cammilleri

Viviana Dainotto

Elisa Cigna

Eusebio Vicari

Fabio Amato