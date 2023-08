Pubblicità

Si è concluso il grest organizzato dalla Chiesa San Giuseppe Maria Tomasi. L’organizzazione ha voluto esprimere alcuni ringraziamenti.

“Al termine di questa lunga intensa esperienza di servizio, animati sempre dalla passione di educare per creare ponti tra generazioni diverse e generare un nuovo modo di vivere, fare ed essere comunità, sentiamo il doveroso bisogno di esprimere la nostra sentita gratitudine e i nostri dovuti ringraziamenti alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio”, , per averci accolto fin dall’inizio con grande calorosità, delicatezza ed entusiasmo aiutandoci a rimuovere i vari aspetti burocratici per mettere a nostra disposizione e di tutta la comunità del quartiere Fondachello-Playa l’utilizzo dei locali del plesso “Vincenzo Greco” dove da quest’anno, così, abbiamo iniziato a svolgere le attività settimanali dell’ Acr e dove, da più di 19 anni, rinnoviamo il nostro annuale appuntamento estivo.

Grazie a nome di tutti gli animatori e gli educatori dell’Amico Grest, dei e delle che grazie a questa lungimiranza hanno potuto godere di un per tutto l’anno, ma soprattutto della possibilità di imparare a vivere e fare comunità giocando, riflettendo e stando insieme.

Grazie a nome di tutta l’Azione Cattolica San Giuseppe Maria Tommasi che, rammaricandosi per il palese ritardo, con più convinzione e rinnovata gratitudine esprime alla Dirigente e a tutto il suo Staff l’augurio, la speranza e la possibilità di una proficua e continua collaborazione per poter fare della scuola un luogo d’incontro aperto a tutti”.

La presidenza e l’associazione tutta