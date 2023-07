Pubblicità

Amico Grest della Parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi e Arma dei Carabinieri insieme per una bella iniziativa svolta questa mattina. I piccoli partecipanti hanno infatti avuto modo di incontrare il Capitano Augusto Petrocchi e un equipaggio dei Carabinieri. Si è parlato della figura di Salvo D’Acquisto e sono stati ricordati i Caduti in Guerra con una foto scattata proprio all’altezza di uno dei monumenti in memoria posizionati in Piazza Attilio Regolo. Grande soddisfazione tra i promotori dell’iniziativa odierna.