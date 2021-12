Pubblicità

Un documento di Giovanni Morello, Delegato F.I.P.E CONFCOMMERCIO LICATA, riguardo alla incresciosa e antipatica situazione che stanno vivendo i ristoratori con il problema greenpass.

Una situazione per i ristoratori che fanno RISPETTARE LE REGOLE che giorno dopo giorno diventa sempre più pesante. È la legge che se pur con qualche contraddizione ci impone di chiedere alla clientela il greenpass, non decidiamo di ospitare a nostro piacimento, non facciamo discriminazione, ma ci viene imposto di richiedere il certificato per non incombere a sanzioni e chiusure delle nostre attività. La situazione sta diventando difficile e umiliante in quanto riceviamo gli insulti di quella parte di persone che purtroppo non possono frequentare i locali pur essendo esenti dal vaccinarsi per reali problemi di salute e ciò ci dispiace tantissimo. Ma non accettiamo le critiche e gli insulti di coloro che, per scelta personale, hanno deciso di non vaccinarsi. A tutto ciò dobbiamo anche aggiungere il danno economico per aver rifiutato del lavoro nel presente e di aver perso dei clienti per il futuro. Ci dispiace anche vedere sui social che non tutti i colleghi affrontano il problema nello stesso modo.

Vorremmo solo ritornare a fare il nostro lavoro, dare un ottima accoglienza e soddisfare a tavola i clienti.

GIOVANNI MORELLO

F.I.P.E. LICATA

CONFCOMMERCIO LICATA