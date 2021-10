Pubblicità

Il Comune – per mezzo di una determina dirigenziale – ha provveduto a conferire l’incarico per il controllo della certificazione verde Covid 19 e per il relativo trattamento dei dati nei confronti dei dipendenti in forza all’Ente. Ad occuparsene sarà il dipendente Andrea Domenico Antona il cui incarico andrà dal 15 Ottobre al 31 Dicembre prossimo. La verifica prevede un campione di almeno il 20% dei dipendenti comunali e il controllo andrà fatto attraverso la lettura del QR Code.