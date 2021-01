Grave incidente stradale sulla Statale 115 poco dopo la curva di Poggio di Guardia all’altezza del Saint Louis. Per cause ancora in corso di accertamenti, a scontrarsi sarebbero stati un’Audi e un autoarticolato. In particolare, l’Audi è finita fuori strada contro il muro di contenimento di una proprietà privata a bordo carreggiata. Sul posto gli agenti di Polizia. Non ci sarebbero persone in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento.