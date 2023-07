Pubblicità

Grave incidente stradale sulla Statale 115 all’altezza del bivio di Mollarella. I veicoli coinvolti sarebbero diversi. Sul posto ambulanze del 118, Carabinieri e Polizia. La viabilità è stata momentaneamente sospesa poiché si attende l’atterraggio di un elisoccorso per il trasporto delle persone rimaste ferite nell’impatto. I veicoli in transito vengono attualmente indirizzati su viabilità alternativa.

Aggiornamento ore 14,15 – Incidente dopo il bivio in via Palma. Nel rettilineo scontro frontale tra un fuoristrada con a bordo due 2 anziani e una Pegeout con a bordo tre 40enni, uno dei 40 anni incastrato in pericolo di vita trasferito su elisoccorso. Tutti gli altri con ferite più o meno gravi trasferiti in ospedale a Licata.