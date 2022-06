Pubblicità

Grave incidente stradale nella notte in viale Caduti in Guerra, nel quartiere Fondachello. Secondo una prima ricostruzione, una Smart avrebbe investito una Bmw parcheggiata. Nell’impatto, la Smart sarebbe stata sbalzata colpendo e danneggiando la recinzione in muratura di un’abitazione privata. L’automobilista alla guida della Smart ha riportato gravi ferite e si trova attualmente in prognosi riservata al San Giacomo d’Altopasso. Distrutte le due vetture coinvolte. In viale Caduti in Guerra si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Licata per eseguire i rilievi.