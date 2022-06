Pubblicità

La segreteria del sindacato Fsi-Usae rimarca la carenza di personale sanitario, tecnico ed infermieristico negli ospedali della Provincia.

Oggetto: carenza di personale, SOLLECITO sulla mancata pubblicazione delle delibere

riguardanti la Mobilità Interna e le PEO 2019-2020.

Giungono alla scrivente, diverse lamentele dai lavoratori afferenti alle varie U.O. dei presidi facenti parte dell’ ASP 1 di Agrigento, riguardo la grave carenza di personale sanitario e tecnico che mettono a rischio il mantenimento dei LEA, oggi ancor di più visto il periodo estivo e la legittima richiesta dei lavoratori a cui va garantito il riposo biologico come contrattualmente previsto. Situazione già segnalata precedentemente

dalla scrivente alle SS.LL..

Con la presente nota, stiamo ancora una volta a SOLLECITARE la pubblicazione delle due delibere tanto attese dai lavoratori, ossia quella riguardante la pubblicazione della graduatoria della MOBILITA’

INTERNA e quella riguardante la pubblicazione della graduatoria sulle PEO anno 2019-2020.

Dopo circa tre anni, tra vari rinvii e promesse, questa O.s. lamenta e denuncia il mancato rispetto

dell’accordo di Delegazione Trattante del 21/04/2022 nella quale il Direttore delle Risorse Umane Dott. C.

Muscarnera, su esplicita richiesta da parte del Direttore Amministrativo, si era impegnato pubblicamente ad

esitare e chiudere definitivamente tali procedure entro non oltre il 31/05/2022, cosa che non è stata

rispettata.

Viste le continue lamentele “LECITE” dei lavoratori per quanto precedentemente descritto, la scrivente a tutela della propria immagine e nell’interesse dei dipendenti rappresentati, stanchi e con la sensazione di essere vittime di palese raggiro, comunica alle SS.LL. che dal 13/06/2022 qualora non dovessero essere pubblicati gli atti deliberativi precedentemente menzionati, intraprenderà una prima serie di azioni sindacali previste dalla legge e utili a garantire lo stato di diritto dei lavoratori.

Salvatore Ballacchino – segreteria territoriale Fsi-Usae