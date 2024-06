Pubblicità

1. Gratta e Vinci: probabilità di vincita e riscossione dei premi

I Gratta e Vinci sono lotterie a estrazione istantanea introdotte in Italia nell’ormai lontano 1994. Nel corso di questi trenta anni si è passati dalla primissima proposta, La Fontana della Fortuna (tagliando che al tempo costava 2.000 lire) alle numerose proposte odierne sia cartacee che digitali (i cosiddetti Gratta e Vinci online).

I tanti biglietti in commercio si distinguono per meccanismo di gioco, per veste grafica, per prezzo di acquisto e anche per numero e importi dei premi e per probabilità di vincita.

2. Gratta e Vinci: le probabilità di vincita

Riguardo alla probabilità del Gratta e Vinci di ottenere una vincita, quella media è 1 su 3,60, questo considerando tutti i biglietti che sono stati messi in vendita.

Si deve però precisare che per ogni proposta le probabilità variano a seconda che si parli di biglietti cartacei o di tagliandi digitali e anche in base ai premi che vengono messi in palio. Per inciso, per ogni biglietto, secondo quanto disposto dal DL 13 settembre 2012, sono specificate le probabilità che i giocatori hanno di ottenere una vincita.

Se si è interessati a tutti i dettagli sulle varie probabilità di vincita si possono consultare, sul sito web ufficiale, le singole pagine delle lotterie a estrazione istantanea attive.

3. La riscossione dei premi

La riscossione dei premi dei Gratta e Vinci cambia a seconda dell’importo vinto. Per quanto concerne i tagliandi cartacei si deve distinguere tra vincite di fascia bassa (fino a 500€), fascia media (da 501 a 10.000€) e fascia alta (>10.000€). Requisito imprescindibile per la riscossione è presentare biglietti integri e non contraffatti.

Le vincite di fascia bassa possono essere incassate presso un qualsiasi punto vendita autorizzato presentando al personale il biglietto vincente.

Per le vincite di fascia media si deve presentare il biglietto vincente presso un punto vendita autorizzato da dove sarà attivata una procedura di prenotazione del premio. L’incasso può avvenire in seguito con assegno circolare presso un’agenzia di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A oppure tramite un bonifico bancario o postale.

Per le vincite di fascia alta si deve presentare o far pervenire il biglietto all’Ufficio Premi di Roma o presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.; la banca ritirerà il biglietto e lo inoltrerà al già citato ufficio rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.

Nel caso dei Gratta e Vinci online, si distingue tra vincite fino ai 10.000€ e vincite superiori a 10.000€. Le prime

saranno accreditate sul conto gioco e potranno poi essere riscosse secondo le modalità previste dal contratto. Per le altre è necessaria una procedura un po’più complessa i cui dettagli possono essere visionati sul portale ufficiale del gioco.

4. Dove si possono acquistare i Gratta e Vinci?

I tagliandi cartacei dei Gratta e Vinci possono essere acquistati presso tutti i rivenditori autorizzati che espongono il marchio distintivo di tali lotterie, come per esempio bar, tabaccai, edicole, supermercati ecc. Si possono comprare anche qui, presso uno dei tanti Autogrill presenti nel nostro Paese, in particolar modo lungo la rete autostradale, ma anche all’interno di aeroporti o stazioni ferroviarie.

Per acquistare i Gratta e Vinci online, invece, è necessario essere titolari di un conto gioco e si potrà giocare tramite l’App My Lotteries oppure con uno smartphone o un personal computer collegandosi al portale di un rivenditore online autorizzato.