I Gratta e Vinci sono tra i giochi di sorte più popolari nel nostro Paese: sono infatti ancora diversi gli appassionati e costantemente il concessionario ufficiale rilascia nuovi giochi, sia in formato cartaceo che virtuale. A differenza del Lotto e delle sue varianti, il Gratta e Vinci non è un gioco basato sui numeri: non prevede la compilazione di una schedina. Si devono solamente svelare simboli e combinazioni, nella speranza che corrispondano a quelli vincenti. È proprio questo che piace molto del Gratta e Vinci: la sua immediatezza e semplicità, il fatto che non sia necessario sforzarsi di trovare dei numeri da giocare e che le poche regole siano chiare.

Come si può verificare però una vincita al Gratta e Vinci? E soprattutto, qual è la tassazione che viene applicata ai vari premi? Scopriamolo insieme.

Gratta e Vinci: come verificare la vincita online

In molti si chiedono come verificare le vincite al Gratta e Vinci e fortunatamente esistono diverse modalità per farlo e scoprire se il proprio biglietto dia diritto ad un premio. Innanzitutto, è necessario svelare il codice a barre presente sul biglietto dopodichè si può utilizzare l’apposito strumento presente sul sito ufficiale online. In alternativa, si può utilizzare l’app My Lotteries e scoprire se il proprio biglietto sia vincente usando il proprio smartphone. In questo caso basta inquadrare con la fotocamera del telefono il codice a barre ed il gioco è fatto: in pochi secondi è possibile sapere se si è vinto qualcosa!

Gratta e Vinci: la tassazione applicata alle vincite

Prima di andare a vedere in che modo riscuotere i premi, è bene precisare che dal 01 marzo 2020 la tassazione sulle vincite è pari al 20% per la quota eccedente i 500€. La legge va a cambiare quindi quanto disposto precedentemente ed è diversa anche dalla bozza di decreto del 2019, che prevedeva la tassa a scaglioni sulle vincite del Gratta e Vinci, con 5 aliquote tra il 15% e il 25%.

È bene precisare che ogni Gratta e Vinci prevede dei premi massimi che nella maggior parte dei casi sono proporzionali all’importo del biglietto: se facciamo l’esempio del popolare I Simboli del Miliardario, possiamo notare che il premio massimo è pari a 100.000€ poiché il prezzo del biglietto è di 2€, come riporta il sito ufficiale ADM, mentre acquistando Sfinge d’Oro a 10€ il premio massimo si alza fino a 2.000.000€.

Gratta e Vinci: come riscuotere i premi

In caso di biglietto vincente, se questo è stato giocato online i premi vengono accreditati all’interno del proprio conto gioco e da qui è possibile poi procedere con l’accredito sul conto corrente bancario. Se al contrario il biglietto è stato acquistato in ricevitoria, bisogna rivolgersi ad una di quelle accreditate sul territorio per la riscossione del premio. Attenzione però, perché anche in tal caso esistono dei limiti relativi agli importi e sopra determinate cifre è necessario seguire una procedura specifica per poter ritirare la propria vincita, che non sempre può essere erogata online o dalla ricevitoria.