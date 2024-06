Pubblicità

L’istituto Sandro Pertini di Licata si è trasformato in un laboratorio vivente, dove la storia e l’innovazione si incontrano nel campo di grano adottato nell’ambito del progetto “I Grani Antichi Siciliani”. In collaborazione con Tony Rocchetta, custode della varietà autoctona “Chiattulidda”, l’istituto ha abbracciato un’iniziativa che va oltre la semplice coltivazione.

Il progetto iniziato ad aprile 2024 con Rocchetta ha portato docenti e studenti in un viaggio attraverso il ciclo produttivo del grano, dalle tecniche di lavorazione artigianali alla trasformazione finale in prodotti alimentari, avrà un proseguo nell’anno scolastico 2024/2025 con l’adozione da parte dell’istituto Sandro Pertini di una parte di terreno per la coltivazione del grano chiattulidda che permetterà agli alunni del Pertini di occuparsi del terreno in questione dalla semina alla raccolta del grano fino alla successiva lavorazione in farina e pasta.

“Il regalo più bello – dice Tony Rocchetta – che il messaggio è arrivato anche ai giovani, quindi intesa tra territorio e Scuola con un progetto Dalla Terra alla Tavola con informazione ed educazione a 360 gradi”.