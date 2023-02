Pubblicità

C’è timore per gli effetti che può aver causato (soprattutto in ambito agricolo) la breve ma molto intensa grandinata abbattutasi sulla città intorno alle 7.20 di questa mattina. Le zone rurali quelle maggiormente interessate dal fenomeno con campi e strade puntellati di bianco da chicchi anche di notevoli dimensioni. I timori maggiori per le coltivazioni in campo aperto come quelle dei carciofi. Strade imbiancate anche in centro. La foto allegata al pezzo è stata scattata in contrada Piano Cannelle.