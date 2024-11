Grande partecipazione alla cerimonia in onore della Virgo Fidelis a Licata.

Licata si è vestita di solennità e devozione per celebrare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, in una cerimonia che ha saputo coinvolgere profondamente la comunità. L’evento si è svolto presso la chiesa di Sant’Angelo, dove numerosi fedeli, autorità civili e militari si sono riuniti per rendere omaggio alla figura della Madonna, simbolo di fedeltà e dedizione al dovere.

Una celebrazione organizzata con precisione e cura.

La cerimonia, che ha riscosso un grande successo per partecipazione e spirito comunitario, è stata organizzata magistralmente dal Capitano Marco Massimino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Licata, in collaborazione con il Luogotenente Paolo La Quatra, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Licata. Grazie alla loro dedizione e al loro impegno, l’evento si è svolto in un clima di solennità e raccoglimento, unendo tradizione e spirito istituzionale.

Numerosa la partecipazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri

A rendere la cerimonia ancora più sentita è stata la folta presenza dei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno testimoniato con la loro partecipazione il profondo legame che unisce l’Arma alla Virgo Fidelis e alla comunità di Licata. L’evento ha rappresentato un importante momento di aggregazione e condivisione dei valori che da sempre contraddistinguono i Carabinieri.

Presenti le autorità militari e civili del luogo, nonché tutti i sindaci del territorio e le scuole locali

Alla celebrazione hanno preso parte tutti i sindaci dei comuni appartenenti alla giurisdizione della Compagnia Territoriale di Licata, a testimonianza dell’importanza dell’evento non solo per l’Arma, ma per l’intera collettività. Accanto alle autorità civili e militari, significativa è stata anche la presenza di numerose scolaresche accompagnate dai rispettivi docenti e dirigenti scolastici. La loro partecipazione ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa, che ha saputo trasmettere alle nuove generazioni i principi di fedeltà, servizio e dedizione.

Un messaggio di unione e valori condivisi

La cerimonia ha rappresentato un’occasione per rafforzare i legami tra le istituzioni, le forze dell’ordine e la comunità locale, sottolineando il valore del dialogo e della collaborazione. La Virgo Fidelis, con il suo esempio di fedeltà e protezione, continua a essere una guida spirituale e morale non solo per i Carabinieri, ma per tutti coloro che credono nel rispetto delle regole e nel servizio alla collettività.

Un plauso va, dunque, al Capitano Marco Massimino per l’organizzazione impeccabile di un evento che ha saputo toccare il cuore di Licata e dei suoi cittadini, rinnovando il legame tra l’Arma dei Carabinieri e il territorio che serve con dedizione e impegno quotidiano.