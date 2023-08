Pubblicità

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Salvo Graci.

Apprendiamo con grande stupore la decisione del consigliere Moscato di lasciare Fratelli d’Italia per passare alla Democrazia Cristiana.

Purtroppo anche questa è democrazia! Il nostro ordinamento non impone il vincolo di mandato e non impone l’obbligo di dimettersi quando il “progetto politico” per cui si è stati eletti viene abbandonato.

Il disegno politico di FdI a Licata è stato quello di sostenere convintamente l’Amministrazione Balsamo, una amministrazione che dal primo giorno del suo insediamento ha affrontato e sta affrontando a testa bassa gli immani problemi che attanagliano la nostra Città…. in primis l’annoso dilemma dei rifiuti nel tentativo di dare maggior decoro e sicurezza sanitaria alla nostra Città… il recupero del possesso dei locali della Parnaso (già recuperati per la gran parte)… il rientro del Comune di Licata nel consorzio della legalità nelle lotta alle mafie…. la riapertura e riassegnazione dei locali comunali oggi inoccupati… l’ampliamento della zona ZES… lotta alla evasione dei tributi ed il loro recupero… l’offerta di momenti culturali che sono mancati per tantissimo tempo nella nostra Città… la realizzazione di un nuovo canile (già finanziato)… il sostegno alla sanità agrigentina insieme alla conferenza dei sindaci dove Licata farà parte del tavolo tecnico permanente… importanti progettazioni nell’ambito del PNRR… la battaglia per il riconoscimento delle royalties dalle estrazioni del gas e per la costituzione di un tavolo tecnico di vigilanza… etc.. etc.. etc…

Questa è la scelta politica intrapresa da F.d.I.: Licata prima di tutto!!!!!!! Per onestà intellettuale, quindi, non parliamo di “scelta politica” a distanza di pochi giorni dalle elezioni per le quali si è stati eletti e per le quali si è stati votati dal proprio elettorato…. Parrebbe invece più appropriato parlare di “convenienza”, che è cosa ben diversa ma che fa parte, legittimamente o no, dei giochi della politica.

Fratelli d’Italia con Balsamo vuole cambiare rotta, chi non la pensa come noi fa bene a cercare altre strade, ne risponderà alla sua coscienza ed agli elettori.

Il Presidente del Circolo F.d.I. – Salvatore Graci