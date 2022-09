Pubblicità

Da oltre un anno il Comune di Licata attende di completare la procedura di iscrizione al Distretto turistico Valle dei Templi – “Costa del Mito” per mancanza dei fondi necessari al versamento della quota di partecipazione.

Oggi i detti fondi sono disponibili ma nulla si muove. Trenta imprenditori locali attendono da più di dieci giorni di sapere come versare le dette somme presso le casse comunali, affinché il detto iter si possa completare nel più breve tempo possibile.

Il sottoscritto ha infatti informato personalmente il Sindaco ed il Vice Sindaco dell’urgenza delle operazioni, perché sono in corso le nuove riprese per la nuova campagna pubblicitaria e Licata non può nuovamente restarne fuori.

Si ricorda infatti che il Distretto Turistico offre un importante palcoscenico a tutti i paesi consorziati presso le più importanti fiere nazionali ed internazionali, aeroporti e nelle più importanti riviste turistiche di settore.

È doveroso dare rispetto agli imprenditori che nell’interesse collettivo hanno deciso di impegnarsi personalmente in nome del Comune; imprenditori che hanno aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa aldilà della appartenenza politica, ovvero oltre ogni colore politico; imprenditori che ogni giorno affrontano una crisi senza eguali, lottano contro il caro bollette e contro il caro gasolio per sopravvivere, ma che, nonostante tutto, continuano a credere nella nostra Città e non si tirano indietro nel momento del bisogno.

Sindaco non perdiamo questa altra occasione!! Licata ed i licatesi non se lo meritano!

Il Presidente del Circolo Fdi di Licata – Avv. Salvatore Graci