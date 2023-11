Presente anche il Comune di Siculiana con il consigliere comunale Antonino Di Giovanna, oltre a molti team, maestri e appassionati che sono accorsi da ogni parte della Sicilia sia per allenarsi, che per assistere all’evento. Gloria ha dichiarato:

“Sono orgogliosa di aver condiviso la mia esperienza nella provincia in cui sono nata, durante un evento che ha dato la possibilità a tanti atleti e atlete di conoscersi tra loro, in una terra che sportivamente, di possibilità purtroppo ne ha molto poche rispetto alle altre regioni. Ringrazio tutti i presenti e gli organizzatori per il calore e l’affetto che mi hanno dimostrato”.

Gloria tornerà in sicilia nei prossimi mesi per un altro evento, di cui annuncerà la data a breve sui social, intanto si concentra sulle attività legate al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E vorrebbe tornare in sicilia proprio con la sua associazione antiviolenza, The Shadow Project, con cui porta avanti attività di divulgazione e di prevenzione tramite lo sport.