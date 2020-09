Il Sindaco Giuseppe Galanti, ed il neo assessore allo sport Decimo Agnello, dopo avere espresso le proprie congratulazioni e soddisfazioni, anche a nome dell’intera comunità licatese, hanno ufficialmente invitato la nuova campionessa mondiale di kick boxing, la licatese Gloria Peritore, al Comune, per la consegna di un riconoscimento ufficiale.

“Gloria Peritore, già da anni, a seguito dei riconoscimenti ottenuti a livello internazionale nella disciplina sportiva del kick boxing, è da annoverare nella lunga schiera di nostri concittadini che distinguendosi nei vari settori, portano alto il buon nome di Licata. Ed è per questo – è il Sindaco che parla – che mi sembra doveroso, da parte dell’Amministrazione comunale, conferire un riconoscimento ufficiale, in segno di ringraziamento dell’intera collettività. Già contattata telefonicamente, assieme al neo assessore allo sport, Agnello, abbiamo concordato questo incontro, anche se ancora abbiamo da stabilire la data in cui tenerlo, sulla base degli impegni che la neo campionessa mondiale ha già in programma”.

Gloria Peritore ha conquistato il titolo di campionessa mondiale di kick boxing, sabato scorso, sul ring di Rosolini, battendo la francese Ludovine Lesnier.