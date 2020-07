Svincoli per entrare ed uscire dalla città resi invisibili da erbacce e sterpaglie. Le aiuole direzioni sono in condizioni inaccettabili. Soprattutto quelle periferiche di via Gela, Piano Bugiades e di via Palma, su cui tra l’altro sono posti i cartelli di accesso e uscita dalla città, si presentano in una condizione non accettabile. A Piano Bugiades – nel doppio svincolo che immette sulla Statale in direzione di Agrigento di Gela – la stessa uscita è resa invisibile dalla vegetazione che ha ormai invaso buona parte della carreggiata.