Ci sono più di settanta infermieri agrigentini al congresso nazionale di Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, in corso, in queste ore, a Rimini.

“Sono diversi i temi affrontati durante il congresso – afferma Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento – ed è stata focalizzata l’attenzione sulle criticità della professione, tra le quali la carenza di infermieri strettamente connessa agli stipendi sotto la media europea e la poca attrattività della professione”.

Nella prima giornata di lavori del congresso, al quale partecipano oltre 5mila infermieri provenienti da tutta Italia, il presidente nazionale, Barbara Mangiacavalli, ha sottolineato come “gli infermieri sono quelli che i problemi li risolvono e non li creano” indicando, ai massimi esponenti politici presenti, tra i quali anche il ministro Schillaci, “la linea da percorrere” ricordando come “la questione dello sviluppo dell’infermieristica coincide con la tenuta del Servizio sanitario nazionale”.