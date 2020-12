L’Istituto Tecnico Re Capriata ha affidato ad un video i propri auguri per un Buon Natale e un felice anno nuovo.

La fine dell’anno è alle porte…sarà certamente un Natale diverso dopo un anno che nessuno avrebbe potuto, e voluto, immaginare, ma con l’impegno di tutti potranno essere ugualmente giorni speciali e ricchi di piccoli ma autentici piaceri.

Nonostante le difficoltà abbiamo motivo per guardare all’anno nuovo con fiducia e nella speranza di superare questa pandemia.

Il Dirigente scolastico, la DSGA, il Personale Amministrativo, il Personale ATA, i Docenti e tutti i Collaboratori dell’ IISS “F. Re Capriata” augurano a voi e ai vostri cari un Natale ricco di piccoli gesti, di pensieri e, perché no, di videochiamate per colmare di affetto questi giorni speciali e ricaricare i nostri spiriti dell’energia positiva necessaria ad abbracciare le opportunità dei mesi in arrivo.

Buon Natale e felice Anno Nuovo