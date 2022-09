Pubblicità

Tre comizi, a Catania, a Gela e a Palermo, e incontri con la cittadinanza in tutte le provincie siciliane. “Più che un tour, quello programmato da Giuseppe Conte in Sicilia – commenta il candidato presidente M5S alla Regione Nuccio Di Paola – è un tour-de-force. E del resto non poteva essere diversamente, non passa ora che non mi arrivino richieste da attivisti, candidati e cittadini che mi chiedono di prevedere una visita di Conte nella loro città, o piccolo paesino ‘anche solo per un veloce caffè’. Ovvio che è impossibile. Per cercare di non scontentare nessuno ci siamo posti il paletto di fargli toccare tutte le province. Chi vorrà vederlo, almeno non dovrà fare centinaia di chilometri. C’è nell’aria un’atmosfera e un entusiasmo che ricorda i vecchi tempi. Del resto, come certificano quasi all’unisono i sondaggi, siamo il primo partito in Sicilia, Conte ci darà un’ulteriore fortissima spinta per vincere la fondamentale battaglia per la Sicilia”.

Ancora da definire le piazze dove il presidente M5S terrà i comizi, e le strade e le piazze dove incontrerà i cittadini. Queste le tappe.

Giovedì 15 Settembre.

Arrivo a Catania, dove, alle 21, 30 terrà un comizio.

Venerdì 16 settembre.

Seconda tappa alle 9,30 a Messina per un incontro con i cittadini. Breve pausa del tour siciliano per un toccata e fuga a Reggio Calabria, dove alle 11,30 è prevista una visita al museo. Ritorno in Sicilia nel pomeriggio per incontri con i cittadini a Siracusa, ore 17, e a Ragusa, ore 19,30. Alle 21, 30 è previsto il secondo comizio, a Gela, città del candidato presidente Di Paola.

Sabato 17 Settembre.

Incontro con i cittadini alle ore 10 a Enna, alle 12 a Caltanissetta, alle 16 ad Agrigento, alle 18,30 a Trapani e chiusura a Palermo alle ore 22 con un comizio.