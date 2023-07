Pubblicità

La redazione e l’editore di Licatanet desiderano porgere tanti auguri al direttore della testata Giuseppe Cellura e alla sua sposa Chiara Ferraro per il loro matrimonio celebrato oggi, con la speranza che possiate sempre essere felici, sereni e spensierati come lo siete oggi. Tanti auguri ragazzi per aver completato questa importantissima tappa delle vostre vite!