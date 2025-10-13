ADV

Giulia Aronica saluta la Limpiados Volley: nuova avventura in Serie D con la Polisportiva M Bari.

Con orgoglio e un pizzico di emozione, la Limpiados Volley annuncia il trasferimento dell’opposto Giulia Aronica alla Polisportiva M Bari, dove affronterà il prossimo campionato di Serie D con l’ambizione e la grinta che da sempre la contraddistinguono.

Classe, potenza e spirito di squadra: Giulia ha incarnato alla perfezione i valori della società Limpiados contribuendo con determinazione e talento alla crescita del gruppo. Il suo braccio pesante e la sua capacità di incidere nei momenti chiave l’hanno resa un punto di riferimento in campo e fuori, lasciando un segno indelebile nella storia recente del club.

Il passaggio alla Polisportiva M Bari rappresenta per lei un’opportunità importante per mettersi in gioco da protagonista in un campionato competitivo, portando con sé l’esperienza maturata e la voglia di continuare a crescere. Le parole del presidente Cellura “Siamo certi che saprà farsi valere anche in questa nuova sfida, conquistando il pubblico barese con la stessa passione che ha acceso i nostri palazzetti.

A Giulia va il nostro più sincero in bocca al lupo per questa nuova tappa del suo percorso sportivo. Grazie per ogni attacco, ogni sorriso, ogni battaglia condivisa. La Limpiados sarà sempre casa tua.”

Forza Giulia, il meglio deve ancora venire!