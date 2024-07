Pubblicità

La Messa solenne per la Gran Festa di Giubileo delle Suore Morinelliane di Licata, in programma il prossimo venerdì 12 Luglio alle ore 18,45, sarà celebrata all’esterno della Chiesa del Carmine e non più in Chiesa madre come inizialmente previsto. la funzione religiosa verrà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook e Youtube @suoremorinelliane. Resta invece invariato il resto del programma che prevede una due giorni di iniziative il cui avvio è in programma giorno 11 Luglio e che avrà la Cittadella del Sole come epicentro.