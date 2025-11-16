Nel giorno del Giubileo degli Scout, i quattro gruppi locali si sono riuniti all’interno del Santuario di Sant’Angelo, chiesa giubilare designata dall’Arcidiocesi di Agrigento. Padre Roberto Toni ha fatto gli onori di casa guidando i giovani in un momento di preghiera che ha preceduto la Santa Messa delle ore 12. Tante le iniziative svolte durante la mattinata dai quattro gruppi dell’Agesci
Giubileo degli Scout, gruppi locali riuniti a Sant'Angelo
