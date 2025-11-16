Nel giorno del Giubileo degli Scout, i quattro gruppi locali si sono riuniti all’interno del Santuario di Sant’Angelo, chiesa giubilare designata dall’Arcidiocesi di Agrigento. Padre Roberto Toni ha fatto gli onori di casa guidando i giovani in un momento di preghiera che ha preceduto la Santa Messa delle ore 12. Tante le iniziative svolte durante la mattinata dai quattro gruppi dell’Agesci