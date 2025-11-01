PROFONDA ESPERIENZA PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOVAN BATTISTA ODIERNA” DI PALMA DI MONTECHIARO AL GIUBILEO DELL’EDUCAZIONE.

Ancora una grande e profonda esperienza per gli alunni dell’ Istituto di Istruzione Superiore Giovan Battista Odierna di Palma di Montechiaro che, dal 27 al 30 ottobre 2025 a Roma, hanno partecipato al Giubileo dell’Educazione.

“LA SCUOLA È VITA”, un evento che ha visto l’ IIS Odierna tra le cinque scuole Polo Nazionali organizzatrici, e che dal 27 al 30 ottobre 2025, ha coinvolto a Roma migliaia di studenti, studentesse e docenti provenienti da tutte le regioni italiane e dai cinque continenti come protagonisti di un’esperienza unica fra Roma e Città del Vaticano, un’iniziativa articolata in una serie di laboratori tematici e percorsi formativi progettati per offrire risposte concrete e creative alle sfide educative del nostro tempo.

L’evento si è concluso con l’udienza con Papa Leone XIV, durante la quale sono stati restituiti i risultati dei laboratori, questo è stato un momento di massima commozione per gli alunni Bellanti Alessandra Maria, Clementi Aurelio Rosario, Ingrao Emanuel Gesu e Marino Carla che hanno partecipato ai laboratori, accompagnati dalla prof.ssa Ornella Policardi e per i ragazzi Brunetti Elisa, Falsone Costantino, Pira Sharon e Vitello Salvatore pertiti a supporto dello Staff dell’ Odierna insieme al Dirigente Annalia Todaro ed ai docenti Rossana Sorce e Rosario Vaccaro.

“ E’ stata un’ esperienza forte – ha dichiarato Annalia Todaro, dirigente dell’ Odierna – i nostri ragazzi hanno vissuto emozioni indimenticabili. E’ da anni che il nostro istituto offre agli alunni grandi opportunità di crescita sia in campo didattico che nella sfera personale. Queste sono esperienze che lasciano il segno sia come studenti che come persone”.

Durante l’iniziativa i partecipanti sono stati coinvolti in grandi laboratori che hanno accolto studenti e docenti in luoghi simbolici della città di Roma.

I partecipanti si sono impegnati a progettare un atlante dei cammini educativi, a scrivere una lettera collettiva al Santo Padre, a costruire un glossario della speranza e realizzare una performance artistica originale guidati da educatori, artisti, filosofi , formatori e studiosi di rilievo nazionale e internazionale.“ Cammini “ un laboratorio esperienziale e collettivo in cui gruppi di studenti sono stati inviatati a ideare e realizzare una tela ispirata a uno dei pilastri del Global Compact on Education and Culture, a partire dal primo pilastro: mettere al centro la persona. “Dialoghi “un laboratorio di scrittura collaborativa che ha coinvolto studenti e studentesse nella redazione di una Lettera al Papa: una dichiarazione corale e multilingue degli studenti per una cultura della speranza. “Orizzonti” un laboratorio che partendo dalla bellezza e dalla centralità di tre parole chiave – speranza, vita, scuola – ha dato modo agli studenti di esplorare il potere generativo del linguaggio nella costruzione di una cultura educativa condivisa. “Elementi” un laboratorio performativo in cui gli studenti hanno esplorato la forza espressiva dei gesti delle mani, capaci di generare suoni e costruire nuove forme di comunicazione “Media lab” un laboratorio di comunicazione in tempo reale in cui studentesse e studenti sono diventati una redazione mobile che ha raccontato la quattro giorni di Roma.