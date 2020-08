Il Sindaco Galanti ha assegnato l’incarico di esperto all’ing. Ivan Marchese, che lo collaborerà in materia di valorizzazione e organizzazione di tutti gli eventi per l’anno giubilare indetto in onore di Sant’Angelo, Patrono della Città, per ricordarne gli ottocento anni del martirio, evento per il quale è prevista la presenza di migliaia di visitatori in pellegrinaggio da tutto il mondo.

L’esperto presterà la sua opera a titolo gratuito, per spirito di liberalità e per motivazioni ideali legate all’appartenenza alla comunità locale, nonché al forte desiderio di contribuire alla valorizzazione del tessuto socio culturale e religioso della stessa.

La scelta di Ivan Marchese, come si legge nel provvedimento sindacale, scaturisce dall’appartenenza dello stesso all’Associazione Culturale “Vivere Licata” che da tempo contribuisce a rendere più significativa e sempre vicina alla tradizione dei licatesi le memorie sul culto e la festività di Sant’Angelo.

L’incarico avrà la durata sino al 31/12/2021, data di chiusura del Giubileo.