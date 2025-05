Anche la Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata al Giubileo delle Confraternite a Roma.

Anche la Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata ha preso parte a Roma al Giubileo delle Confraternita. “Un’esperienza che ha grande valore spirituale oltre che di rappresentanza a livello nazionale e internazionale” – ha commentato il Governatore Angelo Gambino che ha guidato il folto numero di Confrati presenti nella capitale. L’organo ufficiale della Santa Sede Vaticanews ha scritto sul raduno:”Un trionfo di devozione popolare che affonda la sua storia in secoli di storia ha dato vita a Roma nel pomeriggio del 17 maggio, a due processioni di Confraternite che anche così hanno voluto celebrare il loro Giubileo. Per le vie della capitale si sono incontrate alla fine al Circo Massimo, nel cuore della città. Un mosaico di tradizioni per una fede popolare radicata in Italia, in Europa e in tutto il mondo” . Il Governatore Gambino è stato anche intervistato da TV Sat 2000 la televisione della Conferenza Episcopale Italiana. Domenica mattina, la Confraternita è stata presente in Piazza San Pietro per la Messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV Vescovo di Roma e successore di Pietro.