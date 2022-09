Pubblicità

E’ uscito su youtube il video che in meno di 20 ore ha già superato le 60mila visualizzazioni e continua a salire. Grande successo per la visita a Licata dello YouTuber milanese Fede Perlam insieme alla sua compagna Ginevra e alla BMW M5 da oltre 500cv ospiti da AutoAffari Pendolino Marco autosalone che da sempre si occupa di vendita assistenza e preparazione delle leggendarie auto giapponesi Subaru e Mitsubishi conosciute nel mondo dei rally e non solo.

I due hanno potuto apprezare la bellissima collezione di Marco Pendolino presso l’autosalone Autoaffari sulla statale 115 al km 233 a Licata successivamente hanno fatto un giro panoramico con le 2 auto.

Valentina e Marco con grande ospitalità e cortesia si sono messi a disposizione di questi famosi youtuber, mostrando il meglio della nostra bella Licata. Hanno poi proseguito la giornata con un bagno nel mare di Licata e gustato le specialità culinarie.

https://www.instagram.com/marco_pendolino_motorsport

www.auto-affari.eu