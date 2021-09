Pubblicità

Il Giro di Sicilia il 28 Settembre fa tappa a Licata. Organizzata da RCS Sport in collaborazione con la Regione Sicilia, la prestigiosa corsa ciclistica a tappe, giunta alla sua seconda edizione dopo uno stop di 41 anni, si svolgerà dal 28 settembre al primo ottobre 2021 e vedrà la città di Licata protagonista della prima tappa che da Siracusa, dopo 194 chilometri, attraverserà il centro abitato per giungere al traguardo di piazza Progresso.

Per l’occasione, verranno eseguiti una serie di lavori sulla viabilità. La dottoressa Giovanna Incorvaia, responsabile della P.O. del Dipartimento 4 Polizia Municipale, rende nota, con ordinanza n° 181 del 13 settembre 2021, la nuova disciplina veicolare per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade interessate dal passaggio del Giro di Sicilia 2021.

L’ordinanza dispone l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 17,00, dal 15 al 28 settembre 2021 e fino ad ultimazione dei lavori nelle seguenti strade: viale Martiri della Libertà, viale dei Caduti in Guerra, via Soldato Corvitto, Ponte sulla foce del Salso, corso Argentina nel tratto compreso tra la Marocco e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Marocco, via Egitto nel tratto compreso tra la via Marocco e la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Carlo Alberto Dalla Chiesa nel tratto compreso tra la via Egitto e il corso Umberto, Corso Umberto nel tratto compreso tra la via Carlo Alberto Dalla Chiesa e la piazza Progresso.