I Carabinieri della Stazione di Ravanusa, decorsa notte, hanno tratto in arresto un giovane di 15 anni di origine tunisina e denunciato un altro 16enne di origine romena, entrambi residenti a Ravanusa, ritenuti responsabili dei reati di porto di arma clandestina e ricettazione, nonché per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, la pattuglia della suddetta Stazione mentre era impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, sorprendeva i due giovani lungo la via Tintoria; il primo, con al seguito una pistola marca Mauser mod.1934 cal.7.65 browning con matricola abrasa e relativo caricatore privo di colpi; il secondo, in possesso di un noccoliere e di un disco metallico con 4 lame.

Per i fatti appena descritti, dopo le formalità di rito, il 15enne veniva tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, condotto presso il Centro di Prima Accoglienza “Morvillo” di Palermo. L’altro complice, veniva invece denunciato in stato di libertà.

Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida, nel corso della quale l’arresto veniva convalidato e per il minore disposta la permanenza nel Centro di Prima Accoglienza.

Il successivo giudizio di merito, servirà a vagliare le responsabilità dei minori coinvolti, le quali non sono ancora definitivamente accertate.