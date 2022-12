Pubblicità

Il coordinamento cittadino del circolo PD “R. Saverino” di Licata ha convocato l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti, che si svolgerà giovedì 15 dicembre alle ore 18:30 presso Make Hub di Piazzetta Sottotenente Licata n 23 – 2° piano (palazzo Sorriso).

Sono invitati tutti gli iscritti e i simpatizzanti a partecipare per ragionare insieme sul progetto da proporre alla città per le prossime elezioni amministrative e sugli appuntamenti del

prossimo congresso costituente nazionale del partito.

E’ intenzione di avviare un percorso di confronto aperto al contributo di tutti coloro che vogliono partecipare alla ridefinizione ed all’affermazione, anche in questa città, di un progetto e

dei valori di sinistra che saranno contenuti nella nostra carta costituente.