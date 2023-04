Pubblicità

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023 in occasione dell’ Ottava di Pasqua verrà celebrato il 50° anniversario di elevazione del Santuario diocesano della Beata Maria Vergine Addolorata di Licata.

“La Comunità parrocchiale, nella gioia piena della Pasqua – si legge in un post – è lieta di invitare devoti e fedeli alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo Metropolita, Mons. Alessandro Damiano, GIOVEDÌ 13 APRILE alle ore 18, in ringraziamento per il 50° di erezione del nostro Santuario. Lode e Gloria a Dio e alla Sua Santissima Madre”.