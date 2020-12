Il Sindaco Giuseppe Galanti avvisa la cittadinanza che per il subentro del Comune di Licata nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, gli Uffici Demografici rimarranno chiusi al pubblico nei giorni di giovedì 17 e venerdì 18 dicembre 2020.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi comunali. Si tratta di un sistema integrato che consentirà ai Comuni di svolgere servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare le attività di statistica.

L’ANPR diventerà un punto di riferimento unico per la Pubblica Amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare per i gestori di pubblici servizi.